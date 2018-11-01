Додон – западным партнерам: Не лезьте со своими ценностями, не душите наших производителей

Глава государства призывает страны-партнеры Республики Молдова к взаимному уважению. Об этом президент заявил в рамках интервью по итогам своего официального визита в РФ.

В частности, глава государства отметил, что Европейский союз — важный геополитический и торговый партнер Молдовы. Он напомнил, что был установлен безвизовый режим между Молдовой и ЕС, который высоко ценится нашими гражданами. Додон уверен, что то, те соглашения, которые действуют с ЕС и выгодны нашей республике, должны внедряться.