Додон – западным партнерам: Не лезьте со своими ценностями, не душите наших производителей

Додон – западным партнерам: Не лезьте со своими ценностями, не душите наших производителей

Глава государства призывает страны-партнеры Республики Молдова к взаимному уважению. Об этом президент заявил в рамках интервью по итогам своего официального визита в РФ. 

В частности, глава государства отметил, что Европейский союз — важный геополитический и торговый партнер Молдовы. Он напомнил, что был установлен безвизовый режим между Молдовой и ЕС, который высоко ценится нашими гражданами. Додон уверен, что то, те соглашения, которые действуют с ЕС и выгодны нашей республике, должны внедряться.

– Что касается попыток Евросоюза навязать нам некоторые ценности, я им прямо сказал, что мы здесь общий язык не найдем. Ведь нельзя вводить то, что в православной стране категорически неприемлемо. Неважно за какие деньги, неважно за какие торговые преференции, мы не будем разрушать нашу национальную сущность их ценностями. Здесь у меня будет жесткая позиция, они об этом знают. А по другим вопросам давайте сотрудничать. Не лезьте со своими ценностями, не душите наших производителей, давайте уважать друг друга и исходить из того, что и у Европейского союза, и у такого маленького государства, как Молдова, есть свои интересы. Именно на основании наших национальных интересов мы и будем строить отношения с Евросоюзом, – сказал президент. 
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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