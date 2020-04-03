Додон: Закупочная цена на газ будет падать, что приведет к снижению стоимости и внутри страны (ВИДЕО)

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С 1 апреля Молдова покупает газ по более низкой цене, а до конца года, согласно действующей формуле, удешевление может произойти еще несколько раз, что приведет к снижению стоимости голубого топлива и внутри страны. Об этом Игорь Додон заявил в рамках очередного выпуска платформы “Президент отвечает”.

Глава государства напомнил, что с 1 января наша страна закупает российский газ по цене 176 долларов за тысячу кубометров, тогда как в прошлом году стоимость топлива составляла 230-240 долларов. С 1 апреля закупочная цена снова упала: на 10-15 долларов, и это не последнее снижение, объяснил Додон.

– С 1 июля, в третьем триместре, будет около 140-135 долларов. А если продолжим по этой формуле, скорее всего, за последний триместр, тогда, когда потребление газа в Молдове вырастет, так как будет отопительный сезон, цена составит около 100 долларов за 1 000 кубометров. То есть 176 в начале года и, скорее всего, 100 в последнем триместре. Выгоден этот контракт или нет? Очевидно, что да. Поэтому мы ведём переговоры по поводу цены. Цена будет падать, что приведёт и к снижению стоимости газа внутри страны, – сказал он.

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