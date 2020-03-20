Додон: “Закрывать границы 1 февраля не было смысла”. Когда Молдова снимет это ограничение? (ВИДЕО)

0

“Мы закрыли границы не “позже, чем надо было”, а, практически, одновременно с другими странами. Не было никакого смысла закрывать границы 1 февраля, если Румыния закрыла их в середине марта”. Об этом Игорь Додон заявил в рамках платформы “Президент отвечает” в качестве реплики на комментарии тех, что считает, что данная мера была предпринята “слишком поздно”.

– Ничего не поздно: всё было сделано вовремя, некоторые меры даже были выполнены “авансом”, заранее. Для предупреждения импорта вируса мы по максимуму ограничили въезд в республику, – заявил Додон.

Президент также ответил, сколько продлится данное ограничение.

– Мы не сможем открыть границы до тех пор, пока не откроют другие страны. Все соседние страны приостановили въезд на свои территории – на разные периоды, но они все закрыты. Конечно, нам хочется побыстрее снять ограничения, но пока их не снимут другие страны, нет смысла рисковать и нам, – сказал он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.