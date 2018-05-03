Додон: Закрытие медицинских учреждений, школ и примэрий приведет к исчезновению населенных пунктов Молдовы

В рамках визита в Гагаузию Игорь Додон совместно с башканом АТО Гагаузия Ириной Влах принял участие в церемонии открытия отделения терапии и хронических заболеваний Вулканештской районной больницы.

Как отметил на своей странице в соцсети президент, Вулканештская районная больница была сдана в эксплуатацию в 1982 году, но до 2018-го ремонтные работы в данном медицинском учреждении не проводились. В прошлом году больница рисковала остаться без соответствующей аккредитации со стороны Министерства здравоохранения в случае отсутствия ремонта в отделении. В связи с этим более 1500 пациентам, проходящим лечение в этой больнице, пришлось бы ездить в другие населенные пункты для получения необходимых им медицинских услуг.

– Сейчас, после капитального ремонта отделения терапии и хронических заболеваний, пациенты смогут получать медицинскую помощь в современных условиях, медицинский персонал будет оказывать медицинские услуги в нормальной обстановке. Был также решен вопрос недостатка мест для размещения больных, – сообщил глава государства. Игорь Додон приветствовал настойчивость, проявленную местными жителями и медицинскими работниками для сохранения медицинского учреждения, а также высоко оценил поддержку, оказанную Исполнительным комитетом Гагаузии в процессе ремонта больницы. – Подчеркнул, что закрытие медицинских учреждений, школ и примэрий приведет лишь к исходу населения из этих населенных пунктов, а впоследствии – к их исчезновению. Мы должны созидать, а не разрушать, и я намерен приложить для этого все необходимые усилия, – уверен он.





