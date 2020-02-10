Додон: Закон о снижении налогового бремени на граждан от “кражи века” будет принят на этой неделе (ВИДЕО)

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Государственный долг, образовавший в результате “кражи века”, сократится на 5-6 миллиардов леев. Соответствующее решение будет принято правительством уже на этой неделе. Об этом после еженедельного заседания в формате президент – премьер – спикер заявил Игорь Додон.

Глава государства напомнил, что до нового года он выступил с инициативой о поиске решений для того, чтобы долг, образовавшийся в результате украденного миллиарда и возложенный на плечи граждан, был полностью исключен или уменьшен.

– На этом этапе мы нашли необходимые механизмы снизить этот долг примерно на 5-6 миллиардов леев или на 25-30%. Этот законопроект, который мы обсуждали, в том числе с нашими внешними партнерами, с МВФ, будет принят на этой неделе правительством и представлен парламенту на утверждение, – рассказал президент.