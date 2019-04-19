Додон: Задача президента и пропрезидентской ПСРМ – сделать всё возможное, чтобы не было досрочных выборов (ВИДЕО)

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“Нам нужно сделать все возможное, чтобы попытаться решить проблему без досрочных парламентских выборов”, – об этом президент Молдовы Игорь Додон заявил в рамках “прямой линии” на телеканале Accent TV. Глава государства отметил, что за последние 10 лет в Молдове несколько раз были досрочные выборы, и еще их предстоит провести еще раз, они обойдутся примерно в 100 миллионов леев.

– Это – большие деньги, для Молдовы – это огромные деньги. На эти деньги можно решить много других вопросов. Я понимаю и тех, которые говорят, что, если будут досрочные, они не будут выходить на выборы. У нас и так на последних выборах, в феврале, была самая низкая явка на парламентских выборах за все годы независимости. Обычно у нас было больше 1,5 млн, а в этом году – меньше. То есть, доверие к избирательному процессу, к политике, к парламенту очень низкое. Если сейчас партии в очередной раз докажут всему народу, что не могут сесть за стол переговоров, то, конечно, разочарование у части общество будет очень большое, – сказал он.

С другой стороны, отмечает Додон, пойти любой ценой на какие-либо коалиции и предать интересы своих избирателей, никто из партий не рискнет. Нужно дать стране шанс выйти из той ситуации, в которую она попала.

– Я сторонник того, чтобы обойтись без досрочных выборов, потому что это потерянное время, это большие бюджетные затраты. Лучше эти деньги использовать для других целей: для детских садов, для школ, для дорог, – подчеркнул президент.

Глава государства прокомментировал и тот факт, что сегодня 3 так называемых независимых депутата, которые близки к Демпартии и их сателлитам, обратились в Конституционный суд, чтобы получить интерпретацию, можно ли менять нынешнюю смешанную систему на то, что было раньше, в случае досрочных парламентских выборов.

– Посмотрим, что скажет КС. Но мне кажется, мы должны добиться того, чтобы не было досрочных парламентских выборов, и тогда эта интерпретация не имеет никакой силы. Моя задача, как президента, и задача пропрезидентской ПСРМ – сделать все возможное, чтобы не было досрочных парламентских выборов. Если не будет досрочных, то и этот запрос в КС теряет любую силу. А если будут досрочные и какое-то решение КС, которое запрещает или позволяет менять систему, то все зависит от того, что будет происходить в парламенте до досрочных выборов. Если в парламенте будет руководство, будет избран председатель, и можно будет менять законы – то последнее слово за парламентом. Если будет парламентское большинство, которое скажет, что нужно менять, то это право парламента, а не КС. Это означает, что парламент может сказать свое веское слово, так как они – депутаты, олицетворяющие мнение народа, который за них голосовал. Поэтому нужно добиться, чтобы не было досрочных, и мы будем этого добиваться. Если будут досрочные и будет парламентская работа, тогда парламент сам скажет, как они считают лучше, – подытожил президент.