Додон: Задача Конституционного суда – быть опорой для государственных институтов! (ФОТО)

0

Президент Республики Молдова Игорь Додон этим утром принял участие в Международной конференции, посвященной 25-летию создания Конституционного суда.

В своей приветственной речи глава государства отметил, что 25 лет назад, с созданием Конституционного суда, народ Республики Молдова заложил основы демократии и правового государства. В связи с этим Додон направил поздравления и выразил благодарность всем тем, кто принимал участие в поддержании конституционного строя, а также за их труд на благо общества.

– Вместе с тем подчеркнул, что современные вызовы заставляют нас снова обратить внимание на процесс «взросления» нашей демократии, укоренения конституционных ценностей, а также на продвижение культуры конституционализма, поскольку это единственный способ защитить государство от ярко выраженных намерений демонтировать принципы Конституции в конъюнктурных интересах определенных политических сил. Некоторое время назад мы стали свидетелями так называемых попыток государственного переворота, и в связи с этим я указал на необходимость укрепления стабилизирующей роли Конституционного суда при попытках узурпации власти. Выразил уверенность в том, что нынешний состав Конституционного суда даст надлежащую оценку роли этого института и не позволит политическому классу поставить Суд себе в услужение. Задача Суда – быть опорой для государственных институтов в деле обеспечения ответственного госуправления, где гарантированы права и свободы граждан, – отметил президент.

Игорь Додон также заверил присутствующих в том, что в качестве главы государства и гаранта суверенитета он будет и далее отстаивать соблюдение фундаментальных прав и свобод граждан, высших ценностей, закрепленных в Конституции.

В мероприятии также приняли участие члены правительства, депутаты парламента, председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио, председатели и судьи конституционных судов 14 стран ЕС и СНГ, представители дипломатического корпуса, академического сообщества нашей страны и из-за рубежа, члены гражданского общества.