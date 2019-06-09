Додон: За решения последних дней против многих судей КС впоследствии могут быть возбуждены уголовные дела (ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон называет происходящее в эти в Конституционном суде “очевидным”. В то же время глава государства считает беспрецедентным тот факт, что КС умудрялся отменять решения парламента раньше, чем их принимал сам законодательный орган.

– Куда вы торопитесь? С вас смеются все юристы, они говорят: “Люди добрые, да подождите хотя бы, чтобы это решение было подписано, чтобы оно вступило в силу”. А они его уже аннулируют, – отметил президент.

Додон подчеркнул, что за вчерашние решения против многих судей КС могут быть возбуждены уголовные дела. Он еще раз призвал их осознать, что ситуация в стране меняется.

– Вы что думаете, что Плахотнюк будет “крышевать” вас всю жизнь? Не будет так. Я вам сказал: когда эти сбегут из страны, места в самолете не хватит на всех, – добавил глава государства, подчеркнув, что это касается и остальных ведомств, решивших не подчиняться новой власти, а исполнять приказы уходящих демократов.