Додон: За прошедшие недели люди из окружения Плахотнюка вывели из страны 1 млрд леев

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Служба информации и безопасности РМ под новым руководством активно занялась расследованием коррупционных схем, практиковавшихся режимом Влада Плахотнюка. Об этом в рамках интервью порталу Cotidianul заявил президент страны Игорь Додон. В частности, СИБ удалось выяснить, что за прошедшие недели людям из окружения бывшего лидера демократов удалось вывести из страны около 1 миллиарда леев, что эквивалентно 50 миллионам долларов.

– 50 миллионов долларов ушли из страны за последние недели. Я хочу посмотреть, что делает Служба по предупреждению отмывания денег, которую еще возглавляют люди Плахотнюка. Эта информация появилась вчера. 50 миллионов – огромная сумма. Сказали, что эти деньги потратили на сельскохозяйственную продукцию, но это невозможно. Мы это расследуем, – сказал он.

Глава государства отметил, что все коррупционные схемы будут расследованы на всех уровнях, в том числе и Высшим советом безопасности. Президент рассказал, что в данной связи ему вновь стали поступать угрозы с тем, чтобы он “не лез” в расследование этих схем и не настаивал на отставке генерального прокурора. Игорь Додон, однако, вновь заявил, что не сдастся.

По его словам, вторым этапом в данном отношении станет возбуждение уголовных дел по всем коррупционным схемам. Для этого, отметил он, необходимо новое руководство Генеральной прокуратуры. Президент считает, что уже в ближайшие 10 дней в этом ведомстве произойдут изменения. Третьим этапом станет рассмотрение этих дел в судах и вынесение решений. В данной связи Игорь Додон рассказал, как до сих пор, по указке демократов, действовали молдавские суды.

– Знаете, как было раньше? Из офиса ДПМ каждому судье приносили список, какое решение они должны вынести. Это касалось даже разводов! Кому отдать машину в результате раздела имущества – жене или мужу – решали в офисе Демпартии. Мне рассказали об этом простые судьи. Мы не допустим подобных вариантов. Я хочу, чтобы простые граждане дышали спокойно, чтобы предприниматели не боялись, что их посадят и отберут их бизнес, – сказал он.