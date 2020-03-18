Додон: За фейковые новости и нагнетание паники в СМИ введем уголовную ответственность! (ВИДЕО)

Глава государства возмущен тем, что некоторые СМИ, в том числе телеканалы, публикуют фейковые новости о ситуации с коронавирусом в нашей стране. Игорь Додон отметил, что для авторов подобных деяний может быть введена уголовная ответственность.

– Мы готовы предложить, в том числе, уголовную ответственность за распространение фейковых новостей и нагнетание паники. Уважаемые представители СМИ, и правительство, и министр, и администрация президента, и ВСБ открыты. Если у вас есть вопросы – задавайте, мы ответим, предоставим все детали. Но за продвижение различных фейков и слухов, которые распространяют в сетях о ситуации в той или иной больнице, вы будете наказаны! – предупредил Игорь Додон.