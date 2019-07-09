Додон: Взвешенная внешняя политика и эффективное взаимодействие ветвей власти – основа развития и процветания РМ (ФОТО, ВИДЕО)

0

Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с Юргеном Хардтом, депутатом германского Бундестага, пресс-секретарем парламентской группы ХДС/ХСС, специалистом по внешней политике, находящимся с рабочим визитом в нашей стране. Стороны обсудили ряд вопросов молдавско-германских отношений, отметив необходимость активизации и расширения двустороннего политического диалога.

– Выразил признательность за постоянную финансовую поддержку, оказываемую Германией нашей стране через различные двусторонние проекты сотрудничества. Кроме того, подчеркнул интерес к интенсификации торгово-экономических связей и увеличению товарообмена с Германией. Искренне поблагодарил немецких партнеров за оперативное признание нового парламентского большинства и правительства, а также за поддержку усилий новой легитимной власти в процессе стабилизации ситуации в стране, – написал президент на своей странице в соцсети по итогам проведенной встречи.

В этом же контексте глава государства отметил, что Республика Молдова за последние 30 дней прошла через крайне сложное испытание, преодолев множество рисков и вызовов. Игорь Додон подчеркнул, что лишь при поддержке внешних партнеров и широком внутреннем консенсусе, при условии проведения взвешенной внешней политики и эффективного взаимодействия парламента, правительства и президента может быть заложена основа устойчивого развития и процветания Республики Молдова.