Додон: Взвешенная внешняя политика – единственный вариант для Молдовы (ВИДЕО)

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Молдова должна дружить со всеми, а выбор в пользу или только Запада, или только Востока был бы самой большой ошибкой. Об этом в интервью румынскому журналисту заявил президент страны Игорь Додон.

Глава государства напомнил, что на протяжении более чем двух лет он продвигает взвешенную внешнюю политику. Она предполагает продолжение внедрения Соглашения об ассоциации с ЕС, восстановление стратегических отношений с Россией и роль наблюдателя при ЕАЭС. Делать же выбор исключительно в пользу кого-то одного Игорь Додон считает неправильным.

– В РМ треть населения говорит на русском языке. В РМ есть регионы, в которых 90% жителей хотят сближения с Россией, но есть и регионы, в которых 60% хотят сближения с Румынией или с ЕС. Если поставить этих людей перед выбором “или-или”, начнутся внутренние конфликты. Поэтому единственное решение – взвешенная внешняя политика. Я говорил об этом и Путину, и Макрону, и Трампу, и Меркель, и я рад, что такой подход находит понимание у больших мировых сил. Это единственное решение для того, чтобы Республика Молдова, как государство, выжила, – сказал он.

Глава государства также подчеркнул, что воспринимает Соглашение об ассоциации с ЕС как шанс на повышение качества жизни граждан РМ, что, безусловно, приветствуется, а не как “скорый билет” на вступление в Евросоюз.

– У ЕС есть свои проблемы. Вы можете сказать о том, что Европейский союз готов и дальше расширяться? Я вижу, что есть Балканские страны, которые еще не получили перспективу в этом отношении. Зачем нам говорить о том, что через 5-10 лет мы вступим в ЕС, если мы видим, что ситуация другая? И почему бы нам не попробовать этой взвешенной внешней политикой повысить качество жизни граждан, повысить экономическую конкурентоспособность, экспортировать наши товары на российские рынки и получить более дешевые энергоресурсы? Мы, Республика Молдова, от этого только выиграем, – подытожил президент.