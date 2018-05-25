Додон: Взаимоотношения Республики Молдова с Курской областью России будут расширяться

Находясь с визитом в Санкт-Петербурге, Игорь Додон провёл встречу с губернатором Курской области Александром Михайловым. С этой областью у Молдовы традиционно хорошие и крепкие отношения, в том числе на уровне побратимства городов.

Глава государства выразил Александру Михайлову признательность за помощь и широкое содействие в организации и проведении в Курской области Межрегионального фестиваля «Мэрцишор-2018». Он также поблагодарил губернатора Курской области за подписание протоколов об установлении побратимских связей между городом Железногорском и Бессарабским районом, а также Курчатовским районом и Окницким районом, которые были подписаны 29 марта этого года.

– На наш взгляд, это расширит площадку нашего сотрудничества, будет способствовать активизации многосторонних отношений между Курской областью и Молдовой, – отметил Игорь Додон.

Президент также выразил глубокую признательность Александру Михайлову за приглашение принять участие в праздничных мероприятиях посвящённых знаменательной дате – 75-й годовщине Победы в Курской битве, которая состоится 22-23 августа 2018 и за приглашение направить на это мероприятие официальную делегацию ветеранов из Республики Молдова – участников Курской битвы. Додон отметил, что делегация со стороны Молдовы прибудет на это мероприятие.

– Также поблагодарил господина Михайлова за помощь в развитии торгово-экономических отношений, поддержку малого и среднего бизнеса районов и городов-побратимов Курской области, в частности, за предоставленную на безвозмездной основе площадку для молдавской продукции на XVIII Межрегиональной универсальной ярмарке «Курская Коренская ярмарка -2018», которая состоится в Курске в период с 8 по 10 июня 2018 года. Говорили о дальнейшем плодотворном сотрудничестве между Молдовой и Курской областью, в частности о социально-экономическом взаимодействии молдавских районов и городов Курской области, об изучении опыта в сфере образования, культуры и туризма, о сотрудничестве в гуманитарной сфере. Выразил уверенность, что взаимоотношения Республики Молдова с Курской областью будут расширяться, – подытожил на своей странице в соцсети Игорь Додон.