Додон: Взаимодействие Молдовы и России в рамках ЕАЭС и СНГ продолжится на благо народов обеих стран (ФОТО, ВИДЕО)

Додон: Взаимодействие Молдовы и России в рамках ЕАЭС и СНГ продолжится на благо народов обеих стран (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон провел сегодня рабочую встречу с Послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым. Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся развития и укрепления стратегического партнерства между нашими государствами в приоритетных областях на двустороннем и многостороннем уровне.

В частности, они дали высокую оценку прошедшему на днях онлайн-заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием Президента Республики Молдова как страны-наблюдателя.

– Отметили, что, несмотря на имеющиеся трудности, взаимодействие Молдовы и России в рамках ЕАЭС и СНГ продолжится на благо народов обеих стран, – написал Игорь Додон на своей странице в соцсети по итогам проведенной беседы. 

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