Додон выступит со специальным обращением по завершении мандата парламента: Такого стыда еще не было! (ВИДЕО)

Президент Молдовы выступит со специальным обращением по завершении нынешнего парламентского созыва. Об этом Игорь Додон заявил сегодня в рамках пресс-конференции, отметив, что это произойдет либо в законодательном органе страны, либо на площади.

– Это период настоящего стыда в современной истории Молдовы. Такого стыда за 27 лет независимости еще не было, чтобы половина депутатов ушли из своих фракций, – сказал Додон.

Глава государства отметил, что тем, кто говорит, что “вершит” закон в этой стране, осталось всего 25 дней – 30 ноября завершается мандат действующего парламента. В то же время президент не исключает, что власть может прибегнуть к более жестким мерам в адрес института президента, но он уверен, что граждане не будут это терпеть.

Игорь Додон также отметил, что считает, что имеет право, согласно закону, возглавить избирательный список ПСРМ на выборах. Он подчеркнул, что за 27 лет независимости не было ни единого случая, когда были бы ограничены полномочия глав государств в этом смысле.

– А сейчас нашлись умники. Им не нравится, что мы не стоим в очереди в их партию. Мы и не будем стоять, – добавил президент.