Додон выступит на Саммите франкофонии и проведет ряд двусторонних встреч

Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с послом Франции в Республике Молдова Паскалем Лё Дёнффом. Стороны обсудили повестку двусторонних отношений и вопросы внутренней и внешней политики нашей страны.

В частности, глава государства и руководитель дипмиссии детально рассмотрели предстоящее участие Президента Республики Молдова в Саммите франкофонии, который пройдет в Ереване 11-12 октября.

– Отметил, что молдавская делегация примет самое активное участие в работе пленарного заседания. Кроме того, я выступлю с речью и проведу ряд двусторонних встреч, – сообщил президент на своей странице в соцсети.

Стороны говорили также о предстоящей в ноябре поездке в Париж по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона. Глава молдавского государства примет участие в Форуме мира, приуроченном к 100-летию со дня окончания Первой Мировой войны. Во время визита в Париж также выступление Игоря Додона и двусторонние встречи «на полях» форума.

– В ходе беседы с французским послом подчеркнул, что насыщенная внешнеполитическая повестка президента является подтверждением курса на выстраивание сбалансированных взаимовыгодных отношений с зарубежными партнерами на основе принципа нейтралитета Молдовы, – подытожил Додон.