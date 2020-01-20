Додон выступил за укрепление взаимовыгодного сотрудничества с Японией (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон провел встречу с послом Японии в Республике Молдова Масанобу Йоши в связи с завершением его миссии.

Глава государства приветствовал расширение молдавско-японских связей за последние годы во всех областях, представляющих взаимный интерес, и поблагодарил дипломата за профессиональный и ответственный подход, проявленный на протяжении его мандата.

– Отметил, что благодаря его работе Япония стала третьим после ЕС и США партнером по объему предоставленной помощи. При содействии господина Масанобу Йоши были реализованы более 20 важных проектов в таких сферах, как сельское хозяйство, образование, здравоохранение, бизнес-среда и т.д. Нами была получена помощь для Национальной библиотеки, модернизации инфраструктуры станции пожарной охраны, сельских больниц, для создания рабочих мест и др. Выступил за укрепление взаимовыгодного сотрудничества и проявил интерес к привлечению японских инвестиций в молдавскую экономику, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Глава государства пожелал дипломату успехов в его дальнейшей деятельности, выразив убежденность в том, что с назначением нового посла позитивная динамика сотрудничества будет продолжена. В завершение встречи, в знак глубокой признательности за существенный вклад в развитие и укрепление дружеских и партнерских молдавско-японских отношений и за поддержку, оказываемую социально-экономической деятельности в Республике Молдова, Игорь Додон вручил Масанобу Йоши Орден почёта.