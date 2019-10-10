Додон выступил с жесткой репликой: Если президент и социалисты решат, что состав правительства нужно изменить, значит, так тому и быть!

0

После того, как вчера премьер-министр выступила с жесткими заявлениями в адрес Президента РМ Игоря Додона, на них отреагировал сам глава государства. В частности, Додон отметил, что считает, что граждане ждут от президента и от премьера решения проблем в стране, а не публичных взаимных атак. Вместе с тем,он полагает, что необходимы общие разъяснения для того, чтобы “спустить на землю тех, кто еще живет в эйфории, и не может отличить пребывание в оппозиции от пребывания во власти”.

Президент высказал свое мнение о деятельности правительства, основываясь на конкретных жалобах граждан, их желаниях, которые может услышать любой политик, которые ездит в территории, и что подтверждают и все опросы общественного мнения, опубликованные накануне. Один человек сказал мне на встрече, что когда он смотрит телевизор и слышит, что говорит премьер и некоторые министры о деятельности кабинета, у него складывается ощущение, что он живет в другой стране, а не в нашей, полной проблем, Молдове. Думаю, что нынешняя власть не должна так остро воспринимать критику, а, наоборот, стать более восприимчивой к проблемам людей. Никто не может заставить президента страны сидеть, сложа руки, и не реагировать на то, что ежедневно в стране есть погибшие или раненые из-за безответственности некоторых учреждений. Я согласен с тем, что изменения требуют времени, но эти изменения нужно, по крайней мере, начать конкретными действиями, а не теоретическими планами. А если кто-то обиделся на то, что я потребовал мер, пусть покажет конкретными действиями то, что он в состоянии изменить критическую реальность, сложившуюся в нашей стране. Были сделаны заявления о том, что президент не должен вмешиваться и что он ничего не решает. Мне очень знакомо это заявление со времен старого режима, но я был удивлен тому, что оно прозвучало из уст действующего премьера, человека, который воспользовался и продолжает пользоваться решающей ролью президента. У президента страны есть не только необходимая легитимность и мандат народа, который избрал его прямым образом, но и поддержка самой крупной парламентской фракции, которая голосовала и пока еще поддерживает это правительство, – заявил Игорь Додон в комментарии для портала “Трибуна”.

В связи с этим президент напомнил об одном из самых важных своих решений и решений пропрезидентской ПСРМ отстранить ДПМ от власти и назначать Майю Санду премьером Молдовы. Затем глава государства и социалисты согласились с тем, чтобы блок “АКУМ”, располагающий всего 26 мандатами, практически полностью взял на себя ответственность за правительство, несмотря на то, что это была вправе сделать Партия социалистов, у которой 35 мандатов в парламенте.

– И если кто-то думает, что ПСРМ не хотела брать на себя ответственность за кабинет министров, что социалисты избежали этой ответственности, мы можем доказать обратное: давайте предоставим ПСРМ власть, частично или полностью, а потом посмотрим, как они справятся с этой ответственностью. Заверяю вас, что они не только не станут избегать ее, но и исполнят свой долг максимально эффективно. Может быть, кто-то устал – в этом тоже нет проблемы. Найдем свежие силы, которые справятся с работой. Важно продолжать путь, который мы начали, и сохранить это парламентское большинство, – добавил Игорь Додон.

В-четвертых, президент отметил, что, он не вечно будет находиться в этой должности, даже несмотря на то, что был избран всенародно и располагает большой народной поддержкой. Не вечны ни премьер-министр, ни министры, назначенные на свои должности указом главы государства и благодаря решающему голосу ПСРМ. Поэтому президент считает, что сделанные громкие заявления бессмысленны, и тем более бессмысленны атаки на личности, а, напротив, нужна большая скромность и большая озабоченность нуждами людей, а не созданием политических конфликтов.

– В-пятых, появление этих атак со стороны представителей блока “АКУМ” в последнее время напоминает мне об их просьбе, чтобы это политическое большинство было на короткий период времени, а не на четыре года, как хотели бы президент и социалисты. Не исключаю, что рост числа этих атак прямо связан с намерением некоторых лиц разрушить действующую коалицию. Если кто-то устал, не справляется с должностями, как следовало бы и ищет себе оправдания, если кому-то было удобнее находиться в оппозиции, пусть скажет об этом четко, и посмотрим, что делать дальше. Надеюсь, что эти разъяснения положат конец попыткам некоторых привлечь президента к политическим полемикам и убедить его оставаться в стороне от существующих в стране проблем, – подчеркнул он.

Игорь Додон также добавил, что если кто-то привык к тому, что в прошлом в Молдове были”молчаливые президенты, равнодушные ко всему, что происходило в стране, им следует адаптироваться к новой реальности, в которой глава государства играет активную роль, как это произошло тогда, когда он взял на себя ответственность, назначив действующего премьера и согласившись с нынешним кабинетом министров”.

– Поэтому призываю к спокойствию, сотрудничеству и признанию очевидных ошибок. Президент решительно настроен и дальше поддерживать это парламентское большинство и правительство, и будет активно принимать участие во включении в повестки деятельности парламента и правительства тех вопросов, которые касаются нужд людей. Но я не вижу смысла оставлять при должностях тех людей, которые не приносят результатов и не прибавляют эффективности действующему правительству. Поэтому, если президент и ПСРМ посчитают, что в состав правительства нужно внести изменения, значит, так тому и быть, – подытожил он.