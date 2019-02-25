Додон выступил с заявлением по поводу прошедших парламентских выборов (ВИДЕО)

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Президент Республики Молдова Игорь Додон провел пресс-конференцию, на которой озвучил свою позицию по поводу прошедших в Молдове парламентских выборов.

Глава государства отметил, что предварительные результаты голосования показывают, что в парламент проходят 4 партии, и что ни одна из них не набирает парламентского большинства. В то же время президент подчеркнул, что ему известно, что поданы жалобы по поводу нарушений, допущенных различными электоральными конкурентами в одномандатных округах и на избирательных участках, а потому говорить о легитимности выборов можно будет только лишь после того, как в отношении поданных обращений выскажутся уполномоченные органы.

Додон также подчеркнул, что согласно действующему законодательству, со дня выборов в течение 17-18 дней должны пройти все необходимые процедуры, следующие непосредственно после голосования. Это значит, сказал он, что примерно 13-15 марта граждане узнают, были ли легитимными прошедшие выборы и признаны ли их результаты. Для этого должны быть признаны не менее 2/3 мандатов депутатов избранного парламента. В то же время, согласно статье 63, пункту 2 Конституции РМ, президент вправе созвать первое, учредительное заседание парламента, в течение 30 дней со дня выборов.

– То есть, самое позднее 26-27 марта, в качестве президента, если выборы будут признаны, я созову первое заседание парламента. Если выборы будут признаны нелегитимными, не ранее, чем через 60 дней, и не позднее, чем через 90 дней, пройдут повторные выборы. Если прошедшие в парламент партии после 15-16 марта будут готовы созвать заседание парламента раньше, я буду готов сделать это, – сказал он.

Игорь Додон также отметил, что после того, как будут рассмотрены все поданные жалобы и обращения и будет ясно, что выборы легитимны, он будет готов встретиться с лидерами политических партий, прошедших в парламент.

– Но это будет возможно только после того, как будут исчерпаны все законные пути опротестования результатов выборов. Раньше это делать нет смысла, потому что непонятно, с кем и о чем говорить, – добавил президент.

Глава государства считает преждевременным говорить о том, будут ли после этого какие-либо альянсы или досрочные выборы, но он полагает, что “мы должны учитывать любой сценарий”.

– Если выборы будут признаны и в рамках этих встреч кто-то из этих партий будет готов создать парламентское большинство, тогда после консультаций я буду готов выдвинуть кандидатуру премьер-министра. Если не будет возможности найти общий язык, и здесь хочу подчеркнуть, между партиями, а не какой-то партией и независимыми кандидатами, я буду выступать за скорейший роспуск этого парламента и досрочные парламентские выборы, – сказал Додон, отметив, что в этом случае досрочные выборы должны пройти как можно скорее. Идеально – одновременно с местными выборами, которые должны состояться в начале лета.

В завершение Игорь Додон отметил, что закончилась сложная избирательная кампания, но начинается еще более интересный период. Глава государства выразил уверенность в том, что молдавское общество выдержит все провокации, которые предстоят, и выразил готовность проводить консультации с лидерами всех партий и предпринять шаги, прописанные в Конституции, а именно: созвать первое заседание парламента и выдвинуть кандидатуру премьера.

– Даже если не будет большинства, выдвинем кандидата, несколько раз пройдем процедуру, когда большинства голосов за него не будет, и распускаем парламент, – подытожил он.