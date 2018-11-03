Додон выступил с важным обращением к гражданам (ВИДЕО)

Президент Молдовы Игорь Додон призвал граждан страны не бояться проголосовать за ПСРМ на предстоящих парламентских выборах. Об этом он заявил в рамках митинга протеста формирования в Бричанах.

– В первую очередь, я обращаюсь к государственным служащим. Я знаю, что вас запугивают, и вы знаете это. Я вам обещаю, что каждый из вас останется на своем рабочем месте, если он профессионал. Мы никого не будем заставлять вступать в какую-то партию или выходить откуда-то и так далее, как это сейчас происходит. Я знаю, вас заставляют надевать голубое, синее и так далее. Мы этого делать не будем. Мы уважаем каждого из вас, – сказал он.

Игорь Додон призвал не бояться и сотрудников правоохранительных органов, отметив, что ситуация меняется.

– И когда мы вас позовем, а это произойдет, будьте рядом с нами. Я буду рядом с каждым из вас. Я понимаю, что непросто, но что, мы будем бояться всю жизнь? Приходит время, когда всем нам нужно объединиться, и я буду рядом, обещаю. Победа будет за нами! – сказал он.