Додон выступил с посланием по случаю открытия 27-го Международного фестиваля оперы и балета “Maria Bieşu”

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Традиционно с приходом осени на молдавской земле стартует замечательное культурное мероприятие – Международный фестиваль оперы и балета “Maria Bieşu”. По случаю открытия очередного 27-го фестиваля президент Молдовы Игорь Додон сердечно поприветствовал молдавский народ и гостей республики.

По словам главы государства, с каждым годом этот форум талантов становится все более популярным, известным и ожидаемым поклонниками классической музыки и балета в нашей стране и во всем мире.

– Очень приятно, что Фестиваль “Maria Bieşu”, а благодаря ему и Республика Молдова, известны во всем мире. Выдающиеся артисты, звезды оперы и балета приезжают в Кишинев, чтобы состязаться и представлять незабываемые спектакли, радующие и приводящие в восторг всех любителей прекрасного, – считает Додон.

Кроме этого, он выразил уверенность в том, что нынешний фестиваль, как и все предыдущие, которые проводились после ухода великой Марии Биешу, будет данью памяти нашей неподражаемой сопрано, знаком почитания классической музыки, балета, искусства во всем его величии.

– Вместе с тем хочу выразить признательность коллективу Национального театра оперы и балета за успешную организацию в сердце Молдовы этого яркого эмоционального и культурного мероприятия – Фестиваля “Maria Bieşu” – мероприятия, которое объединяет и производит сильное впечатление, – отметил президент.

Игорь Додон пожелал всем больших успехов, высоких достижений и творческих свершений на радость меломанам в Республике Молдова и во всем мире.