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Президент РМ Игорь Додон выступил с обращением по случаю Международного дня прав человека. Ниже публикуем текст без сокращений.

Сегодня мы вместе со всем мировым сообществом отмечаем Международный день прав человека. В 1948 году в этот день Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла Всеобщую декларацию прав человека – исторический акт, олицетворяющий торжество справедливости, свободы и равенства между людьми.

Декларация гласит, что соблюдение прав и достоинства человека является основой правосудия и мира на земле. Посредством прав и свобод мы стремимся к реализации и развитию своих способностей, интеллекта и талантов.

Соблюдая международные соглашения в области прав человека, Республика Молдова вступила на путь всеобъемлющих реформ, которые отвечают демократическим требованиям и ожиданиям граждан и обеспечивают выполнение их основных прав и свобод. Приоритетами национальной политики в данной области является стремление к устранению социального неравенства, изоляции и дискриминации, гарантирование экономических, социальных, политических и культурных прав, искоренение пыток и бесчеловечного обращения, а также защита прав людей с ограниченными возможностями.

Глубоко убежден, что Республика Молдова и в дальнейшем сохранит свою твердую позицию в отношении нарушений прав человека, представляющих угрозу безопасности и благополучию граждан. Реализация и безоговорочное соблюдение положений Декларации безусловно является ключевым фактором успеха в деле построения в нашей стране правового государства.

Мы все разные и в этом заключается ценность и красота нашего мира. Каждый из нас по-своему уникален, и все члены общества должны понимать, что защита прав человека – это общая цель наших устремлений. Следуя этой цели, мы сможем внести свой вклад в будущее, которое базируется на человеческом равенстве и достоинстве.

В этот знаменательный день я призываю вас к солидарности и взаимному уважению. Желаю вам всем мирной жизни, полной надежд, света, тепла и основанной на глубокой приверженности свободе, справедливости и честности.