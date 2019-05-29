Додон выступил на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС (ВИДЕО)

Додон выступил на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС (ВИДЕО)

Президент Республики Молдова Игорь Додон выступил на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета, который в эти минуты проходит в Нур-Султане. Глава государства присоединился с поздравлениям по случаю 5-летия со дня заключения договора о создании ЕАЭС и пожелал успешного достижения целей евразийской интеграции, подчеркнув, что граждане РМ “всегда очень внимательно следили за новыми интеграционными процессами на просторах СНГ, начиная с момента создания Таможенного союза”. 

Хочу вас проинформировать, что эти новые интеграционные процессы всегда имели поддержку в молдавском обществе. У нас проходили региональные референдумы, была предпринята попытка национального референдума для того, чтобы присоединиться к новым интеграционным процессам. Но первый шаг по сближению с ЕАЭС мы сделали в 2017 году, когда вместе с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии подписали в Кишиневе меморандум о сотрудничестве, а в прошлом году стали первой страной, получившей статус наблюдателя при ЕАЭС, – сказал он. 

Президент отметил, что этот статус позволил Молдове участвовать во многих мероприятиях, проводимых в ЕАЭС: в “Евразийской неделе”, прошедшей в Ереване, в заседании рабочей группы по взаимодействию с Евразийской экономической комиссией, в заседаниях консультативных комитетов и так далее.

– Наше участие в качестве страны-наблюдателя могло быть более эффективным, если бы в этот процесс включилось и правительство Молдовы, но из-за внутриполитической ситуации, связанной с подготовкой и проведением парламентских выборов, мы были вынуждены реализовать свой статус наблюдателя, преимущественно, силами президентской команды. Я уверен, что наши внутренние политические вопросы будут решены, и новое правительство Молдовы будет более активно сотрудничать с рабочими органами ЕАЭС, – добавил он. 

Глава государства также рассказал, что в 2018 году товарооборот РМ со странами ЕАЭС увеличился на 10%, а за январь-март текущего года – на 3,5%. В то же время Додон отметил, что ввоз товаров из стран ЕАЭС почти в 3 раза превышает поставки молдавской продукции на рынки этих государств, что говорит о том, что “наши партнеры демонстрируют большую активность в торговле с Молдовой, а наша республика пока не в полной мере использует свой потенциал”.

– Статус страны-наблюдателя позволяет нам лучше узнать требования к качеству продукции, фито-санитарные и другие нормы ЕАЭС. Мы намерены максимально воспользоваться преимуществами торговли и экономического сотрудничества со странами Евразийского экономического союза, – подчеркнул президент. 

Игорь Додон также предложил проводить отдельные мероприятия ЕЭК в Кишиневе – например, бизнес-диалоги и форумы.

– Молдова известна своим гостеприимством, и готова предоставить площадку для проведения таких мероприятий в Кишиневе, – подытожил он. 

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