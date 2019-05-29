Додон выступил на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС (ВИДЕО)

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Президент Республики Молдова Игорь Додон выступил на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета, который в эти минуты проходит в Нур-Султане. Глава государства присоединился с поздравлениям по случаю 5-летия со дня заключения договора о создании ЕАЭС и пожелал успешного достижения целей евразийской интеграции, подчеркнув, что граждане РМ “всегда очень внимательно следили за новыми интеграционными процессами на просторах СНГ, начиная с момента создания Таможенного союза”.

– Хочу вас проинформировать, что эти новые интеграционные процессы всегда имели поддержку в молдавском обществе. У нас проходили региональные референдумы, была предпринята попытка национального референдума для того, чтобы присоединиться к новым интеграционным процессам. Но первый шаг по сближению с ЕАЭС мы сделали в 2017 году, когда вместе с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии подписали в Кишиневе меморандум о сотрудничестве, а в прошлом году стали первой страной, получившей статус наблюдателя при ЕАЭС, – сказал он.

Президент отметил, что этот статус позволил Молдове участвовать во многих мероприятиях, проводимых в ЕАЭС: в “Евразийской неделе”, прошедшей в Ереване, в заседании рабочей группы по взаимодействию с Евразийской экономической комиссией, в заседаниях консультативных комитетов и так далее.

– Наше участие в качестве страны-наблюдателя могло быть более эффективным, если бы в этот процесс включилось и правительство Молдовы, но из-за внутриполитической ситуации, связанной с подготовкой и проведением парламентских выборов, мы были вынуждены реализовать свой статус наблюдателя, преимущественно, силами президентской команды. Я уверен, что наши внутренние политические вопросы будут решены, и новое правительство Молдовы будет более активно сотрудничать с рабочими органами ЕАЭС, – добавил он.

Глава государства также рассказал, что в 2018 году товарооборот РМ со странами ЕАЭС увеличился на 10%, а за январь-март текущего года – на 3,5%. В то же время Додон отметил, что ввоз товаров из стран ЕАЭС почти в 3 раза превышает поставки молдавской продукции на рынки этих государств, что говорит о том, что “наши партнеры демонстрируют большую активность в торговле с Молдовой, а наша республика пока не в полной мере использует свой потенциал”.

– Статус страны-наблюдателя позволяет нам лучше узнать требования к качеству продукции, фито-санитарные и другие нормы ЕАЭС. Мы намерены максимально воспользоваться преимуществами торговли и экономического сотрудничества со странами Евразийского экономического союза, – подчеркнул президент.

Игорь Додон также предложил проводить отдельные мероприятия ЕЭК в Кишиневе – например, бизнес-диалоги и форумы.

– Молдова известна своим гостеприимством, и готова предоставить площадку для проведения таких мероприятий в Кишиневе, – подытожил он.