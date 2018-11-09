Додон выступил на площадке самого влиятельного «мозгового центра» Великобритании (ФОТО)

Находясь с визитом в Великобритании, президент Молдовы Игорь Додон принял участие в «круглом столе», который организовал британский Королевский институт международных отношений, более известный как Четэм Хаус (Chatham House).

По словам представителей института, это первое выступление главы молдавского государства на площадке самого влиятельного «мозгового центра» Великобритании и одного из трех ведущих центров Европы. Дискуссия прошла в узком формате только для экспертов, специализирующихся по нашему региону. Они продемонстрировали глубокое знание ситуации и в то же время с интересом выслушали позицию администрации президента – в частности, о важности соблюдения внешнеполитического баланса, поведал на своей странице в соцсети глава государства.

– Считаю эту беседу крайне важной, поскольку она позволила донести точку зрения главы государства непосредственно до лидеров общественного мнения Великобритании, которые имеют большое влияние в политических кругах, – подчеркнул он.

Напомним, в рамках визита в Лондон Игорь Додон ранее встретился с госминистром Великобритании по вопросам международной торговли, а также принял участие в торжественной церемонии открытия Чемпионата мира по шахматам.