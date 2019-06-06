Додон выступил на открытии ПМЭФ-2019 (ВИДЕО, ФОТО)

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В рамках продолжающегося рабочего визита в северную столицу России и по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина Президент Республики Молдова Игорь Додон принял участие в торжественном открытии Петербургского международного экономического форума.

– Вкратце рассказал участникам форума о национальных интересах Республики Молдова, о ее стратегических отношениях с Российской Федерацией и другими ведущими международными партнерами, о президентской стратегии продвижения сбалансированной внешней политики между Востоком и Западом и т.д. Пояснил также, что в ближайшие дни в Молдове может быть создано парламентское большинство и новое правительство, в основу которых будет заложен широкий национальный консенсус с целью сохранения именно такого баланса во внешней политике, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

В ходе выступления глава государства призвал иностранных инвесторов вкладывать деньги в экономику нашей страны и пригласил их на сентябрьский Молдавско-российский экономический форум.

– Считаю сегодняшнее мероприятие крайне важным с точки зрения повышения престижа Республики Молдова на международной арене, – добавил он.

Стоит отметить, что в церемонии также участвовали Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, вице-премьер Монголии Улзийсайхан Энктувшин, первый вице-премьер Правительства Российской Федерации, министр финансов Антон Силуанов и врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.