Додон: Высочайшая честь любого политика – служить своему народу!

Выступая на первомайском митинге ПСРМ, президент Молдовы Игорь Додон обратил внимание на проблему массового исхода населения из страны, добавив, что главная задача любой власти, вне зависимости от политического окраса, – сделать всё для того, чтобы граждане Молдовы были счастливы у себя дома.

– В чем нуждаются наши сограждане? В рабочих местах, в зарплатах, пенсиях, в социальных гарантиях и инфраструктуре, дорогах – и не только перед выборами, а всегда. Я твердо уверен, что мы этого добьемся вместе с моими храбрыми коллегами. Самая большая честь для любого ответственного политика, для любой ответственной политической партии – служить своему народу. Это – задача каждого из нас, это задача моей команды, это моя задача, в качестве президента, – сказал он.