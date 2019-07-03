Додон высмеял участие Канду и Чеботаря в комиссии по расследованию “кражи века”: Они бы еще с собой Лянкэ взяли! (ВИДЕО)

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Сегодня фракция ДПМ предложила включить в специально созданную парламентскую комиссию по расследованию “кражи века” своих кандидатов – Андриана Канду и Владимира Чеботаря. Намерение демократов в рамках передачи “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова” прокомментировал президент Игорь Додон.

– Главное, чтобы они в этой комиссии не вышли на самих себя, а вероятность – очень большая. Нужно вспомнить, кто был в 2013 и в 2014 годах министром экономики и первым вице-премьером. Мы это хорошо помним. Когда в 2013 году приватизировали ВЕМ, когда в 2014 году принимали эти законы. Надо было еще Лянкэ взять советником в эту комиссию, и тогда был бы “полный пакет”. Ну, в этом был бы и плюс – не надо было бы потом их искать. И Дрэгуцану еще, – сказал он.

Президент предположил, что демократы решили участвовать в этой комиссии просто для того, чтобы быть в курсе и докладывать о происходящем Владу Плахотнюку, однако он уверен, что “это не поможет”.

– Ситуация изменилась и будет меняться очень быстро. Есть открытость и от наших внешних партнеров, и нигде не спрятаться – ни на Западе, ни на Востоке. Движение будет очень быстрым. Нужно по всем этим вещам запускать гражданские иски за рубежом, блокировать активы через суды, и потихоньку возвращать их обратно, потому что внутри страны мы не найдем всё эти деньги. Нужно быстрее арестовывать зарубежные активы, и это будет сделано, – сказал он.