Додон высмеял “американский бизнес” Плахотнюка: Сначала заплатил, чтобы привести депутатов в ДПМ, а теперь платит, чтобы забрать их оттуда (ВИДЕО)

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Президент называет постыдным тот факт, что 14-15 депутатов, прошедших в парламент вместе с Демпартией, продались и ушли к банде Канду-Шора. Глава государства отмечает, что если раньше избранников покупали для того, чтобы они пополнили фракцию ДПМ, теперь всё происходит наоборот – им платят деньги за выход из рядов демократов.

– Я как-то пошутил: интересный бизнес у Плахотнюка – сначала купил депутатов у коммунистов для ДПМ (кто там говорил – Дьяков или Воронин) за 300-400 тысяч евро. Это не я сказал, а они говорили. А сейчас покупает у ДПМ для Шора за 500-600 тысяч евро. Интересный какой-то, американский бизнес. Не знаю, кто учит вас там в Майями. Заплатили, чтобы привести их в ДПМ, а теперь платите, чтобы забрать из ДПМ, – сказал он.

Глава государства отметил, что такой парламент теряет доверие граждан, а если из правящей коалиции уйдут еще 2-3 депутата, тогда лучше распустить законодательный орган и провести досрочные выборы. Было бы идеально, чтобы они состоялись в один день с президентскими, подчеркнул Игорь Додон.

– Депутаты-социалисты обратились в КС несколько дней назад, чтобы проверить, возможно ли это. Если это возможно, если КС скажет, что есть такая возможность, мы найдем техническое решение и быстро все организуем. Но, думаю, стыдно, когда 14-15 депутатов уже купили, и они вышли из фракции, с которой были избраны в парламент, и ушли к Канду, Шору и всей этой банде. Сколько это может продолжаться? – сказал он.

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