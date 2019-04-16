Додон выразил сожаление в связи с пожаром, охватившим собор Парижской Богоматери

Додон выразил сожаление в связи с пожаром, охватившим собор Парижской Богоматери

Глава государства выразил глубокое сожаление в связи с сильнейшим пожаром, который нанес значительный ущерб всемирно известному собору Парижской Богоматери.

– Передаю слова искренней поддержки президенту Эмманюэлю Макрону и всему народу Франции. Выражаю надежду на то, что специалистам удастся восстановить эту жемчужину французской культуры и всемирного культурного наследия, – отметил он на своей странице в соцсети. 

Напомним, крупный пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем оказалась объята несущая конструкция, однако обрушения фасада и двух башен удалось предотвратить. Развитие пожара объясняется тем, что в базилике шли реставрационные работы, которые считаются одной из возможных причин возгорания. По этой причине здание было окружено строительными лесами. В борьбе с огнем были задействованы более 400 пожарных, при этом от применения авиации пришлось отказаться из-за угрозы обрушения здания, пишет ria.ru

 

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