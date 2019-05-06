Додон выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево

0

С чувством глубокой печали и сожаления глава государства воспринял известие об авиакатастрофе в Шереметьево, повлекшей за собой человеческие жертвы. Об этом Игорь Додон написал на своей странице в соцсети.

– От имени народа Республики Молдова и от себя лично выражаю глубокое сочувствие и солидарность президенту РФ и всему российскому народу, с которым мы рядом в эти минуты тяжелых испытаний. Искренние соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, – отметил он.

Самолет Sukhoi Superjet 100 “Аэрофлота”, следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели.

В результате катастрофы погиб 41 человек. Выжили 37 человек, четверо из них – члены экипажа. 28 пассажиров находятся в терминале аэропорта, пять госпитализированы. Всего в самолете было 78 человек, пишут российские СМИ.