Додон выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи

Президент с сожалением отметил, что в сегодняшнем мире никто не застрахован от таких бессмысленных и жестоких актов насилия.

Президент Молдовы Игорь Додон выразил глубокие соболезнования семьям погибших в страшной трагедии в Керчи. Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

– Отмечаю, что к большому сожалению такого рода трагедии не имеют ни границ, ни национальностей. К сожалению, в сегодняшнем мире никто не застрахован от таких бессмысленных и жестоких актов насилия. В этом контексте отмечу, что все усилия на международном, региональном и национальном уровне должны быть направлены на предотвращение подобных случаев, – написал президент.

Как пишет ru.euronews.com, число жертв взрыва и стрельбы в керченском политехническом колледже возросло до 19. За помощью к врачам обратились около 50 человек. Взрывное устройство, начиненное металлическими предметами, сработало в столовой учебного заведения. После этого в здании была открыта стрельба.