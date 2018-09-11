Додон выразил соболезнования Трампу по случаю годовщины трагедии в США

Глава государства выразил глубокое сочувствие Президенту США Дональду Трампу и американскому народу, который пострадал в результате трагических событий 11 сентября 2001 года.

– Сегодня вместе со всем миром мы вспоминаем жертв чудовищного террористического акта и желаем мужества и силы духа скорбящим семьям и всему американскому народу, – отметил он.

Президент подчеркнул, что в этот траурный день “мы выражаем Соединенным Штатам Америки нашу поддержку и направляем самые сердечные пожелания мира”.