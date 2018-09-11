Додон выразил соболезнования Трампу по случаю годовщины трагедии в США

Додон выразил соболезнования Трампу по случаю годовщины трагедии в США

Глава государства выразил глубокое сочувствие Президенту США Дональду Трампу и американскому народу, который пострадал в результате трагических событий 11 сентября 2001 года.

– Сегодня вместе со всем миром мы вспоминаем жертв чудовищного террористического акта и желаем мужества и силы духа скорбящим семьям и всему американскому народу, – отметил он. 

Президент подчеркнул, что в этот траурный день “мы выражаем Соединенным Штатам Америки нашу поддержку и направляем самые сердечные пожелания мира”.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md