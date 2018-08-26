Додон выразил соболезнования президенту Болгарии

Глава государства направил телеграмму с соболезнованиями своему болгарскому коллеге Румену Радаеву. В письме Игорь Додон отметил, что с грустью узнал о трагической аварии, произошедшей недалеко от города Своге, связанной с человеческими травмами и жертвами.

– В эти тяжелые моменты выражаю вам от имени народа Республики Молдова и от себя лично соболезнования. Мы выражаем свою солидарность с болгарским народом, который переживает сейчас тяжелейшие моменты. Прошу передать семьям погибших наши искренние соболезнования, а пострадавшим – пожелания скорейшего выздоровления, – написал Игорь Додон.

Отметим, что недалеко от города Своге в Болгарии перевернулся автобус, в котором находились 50 человек. В результате ДТП погибли 15 человек, ещё 27 пострадали.

Президент Болгарии Румен Радев принял решение отменить торжественные мероприятия, посвящённые 141-й годовщине героических боёв на Шипке в Русско-турецкой освободительной войне. По решению правительства Болгарии понедельник, 27 августа, будет объявлен днём национального траура в память о жертвах аварии.