Додон выразил обеспокоенность эскалацией напряженности в Сирии

Додон выразил обеспокоенность эскалацией напряженности в Сирии

Глава молдавского государства выступил за решение таких конфликтов исключительно политическим путём. Об этом Игорь Додон заявил в комментарии для ТАСС. 

– Молдова выступает против применения запрещенных видов оружия массового поражения и накануне выступила за создание международной миссии, которая проведет независимое расследование в связи с обвинениями о предполагаемом использовании химического оружия в Сирии. Удары США, Франции и Великобритании были нанесены до того, как такое расследование было проведено, что в очередной раз продемонстрировало недопустимое для международных отношений превалирование права силы над силой права, – отметил президент. 

Глава государства также выразил обеспокоенность, что эскалация напряженности в Сирии “может затруднить не только работу миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), начавшей процесс мирного урегулирования многолетней войны в этой стране, но и привести к межгосударственному военному конфликту, который чреват выходом неконтролируемой ситуации за пределы региона”.

 

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