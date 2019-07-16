Додон вылетел в Москву: запланирован ряд встреч, в том числе с Козаком

Додон вылетел в Москву: запланирован ряд встреч, в том числе с Козаком

Президент Молдовы Игорь Додон отправился сегодня вечером с кратким рабочим визитом в Москву, где пройдет ряд встреч, в том числе с вице-премьером, специальным представителем Президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрием Козаком.

– Обсудим весь спектр двусторонних отношений, в том числе вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества, социальной части, наших мигрантов, гуманитарной сферы. Обсудим также приднестровское урегулирование, поставки газа, возобновление после трехлетнего перерыва работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и многое другое, – отметил президент на своей странице в соцсети. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md