Додон вылетел в Москву: запланирован ряд встреч, в том числе с Козаком

– Обсудим весь спектр двусторонних отношений, в том числе вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества, социальной части, наших мигрантов, гуманитарной сферы. Обсудим также приднестровское урегулирование, поставки газа, возобновление после трехлетнего перерыва работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и многое другое, – отметил президент на своей странице в соцсети.