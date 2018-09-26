Додон вылетел в Москву на встречу с Козаком

Президент начинает краткую рабочую поездку в Москву, где пройдет ряд встреч, в том числе с вице-премьером, специальным представителем Президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрием Козаком.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

– После этого направляюсь в Душанбе, где 27-28 сентября состоится очередное заседание Совета глав государств СНГ. «На полях» саммита также пройдут двусторонние встречи с некоторыми руководителями стран содружества. Подробности последуют, – добавил глава государства.