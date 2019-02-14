Додон вылетел в Мюнхен: президент примет участие в Международной конференции по безопасности

Додон вылетел в Мюнхен: президент примет участие в Международной конференции по безопасности

Президент Молдовы Игорь Додон отправился сегодня с рабочим визитом в Мюнхен, Германия, где примет участие в престижнейшей Международной конференции по безопасности, на которой традиционно обсуждаются вопросы европейской и евроатлантической безопасности.

В мероприятии участвуют более 100 глав государств и правительств, министров иностранных дел и обороны со всего мира. Конференция пройдёт 15-17 февраля.

В рамках Форума президент проведёт ряд двусторонних встреч с высокопоставленными представителями разных стран.

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