Додон вылетел в Баку: президент примет участие в международном форуме и встретится с Алиевым

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Президент Молдовы Игорь Додон отправился этим утром с рабочим визитом в Азербайджанскую Республику для участия в Международном форуме «Седьмой глобальный бакинский форум-2019 – Новая внешняя политика», который пройдет в Баку 14-16 марта. В работе форума будут участвовать президенты, премьер-министры, министры, бывшие главы государств и правительств, представители международных организаций, известные политики и общественные деятели из разных стран.

В ходе рабочего визита у Игоря Додона запланирован ряд двусторонних встреч с высокопоставленными лицами, включая Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

– Участие в таком мероприятии дает Республике Молдова новые возможности развития дружеских и партнерских отношений с разными государствами, особенно в торгово-экономической области, – выразил уверенность молдавский президент.