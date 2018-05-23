Додон вылетел с рабочим визитом в Санкт-Петербург

В северной столице России Игорь Додон примет участие в Международном экономическом форуме – 2018, который пройдет с 24 по 26 мая в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

В рамках мероприятия запланированы ряд встреч с официальными лицами, в том числе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным, а также председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером и руководителем «Сбербанка», моим хорошим другом Германом Грефом. Планируются также встречи с представителями других стран и зарубежных бизнес-кругов, отметил на своей странице в соцсети глава государства.

Петербургский международный экономический форум — уникальное событие в мире экономики и бизнеса. Он проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента Российской Федерации.

ПМЭФ-2018 состоится под девизом «Создавая экономику доверия». Ожидается, что в нем примут участие около 15 тысяч гостей из более чем 140 стран мира, среди которых Германия, Швейцария, Швеция, Греция, Италия, Индия, Саудовская Аравия, Катар, Израиль, Вьетнам, США, Канада, страны Африки. Среди участников Форума – представители бизнес-сообществ, главы международных организаций, официальные лица, эксперты, ученые и журналисты.