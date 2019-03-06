Додон: Выбор народа нужно уважать (ВИДЕО)

Додон: Выбор народа нужно уважать (ВИДЕО)

Президент Республики Молдова считает, что граждане Республики Молдова – молодцы, и их категорически не нужно винить в том, что они проголосовали именно так. Об этом Игорь Додон заявил в рамках передачи на частном телеканале. 

– Я тоже не понимаю, когда более 100 тысяч человек голосуют за партию, которая, как мы знаем, замешана в краже миллиарда, или что касается других голосов. Но мы должны уважать мнение граждан Республики Молдова. Они проголосовали так. Если политикам, которые участвовали в предвыборной гонке, не удалось убедить граждан, что “Этот – вор, этот – бандит, этот – коррупционер, и за них не нужно голосовать”, это проблема политиков и системы, но не вина граждан, – уверен президент. 

 

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