Додон: Введенные нами ограничения свели к минимуму случаи “импорта” коронавируса в Молдову (ВИДЕО)

Додон: Введенные нами ограничения свели к минимуму случаи “импорта” коронавируса в Молдову (ВИДЕО)

За несоблюдение правил по недопущению распространения коронавируса были выписаны уже 66 штрафов. Власти страны намерены и впредь наказывать тех, кто проявляет безответственность в этом отношении. Об этом заявил Игорь Додон. 

– Ограничения, которые были применены до сих пор, позволили свести к минимуму случаи “импорта” коронавируса в страну. Вы видите, что сегодня у нас только 4 таких случая. Эти меры были приняты вовремя и были верными, – сказал президент. 

Глава государства отметил, что на данный момент предпосылок для ужесточения мер нет, однако в случае, если такая необходимость назреет, власти готовы к этому.

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