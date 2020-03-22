Додон: Введенные нами ограничения свели к минимуму случаи “импорта” коронавируса в Молдову (ВИДЕО)

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За несоблюдение правил по недопущению распространения коронавируса были выписаны уже 66 штрафов. Власти страны намерены и впредь наказывать тех, кто проявляет безответственность в этом отношении. Об этом заявил Игорь Додон.

– Ограничения, которые были применены до сих пор, позволили свести к минимуму случаи “импорта” коронавируса в страну. Вы видите, что сегодня у нас только 4 таких случая. Эти меры были приняты вовремя и были верными, – сказал президент.

Глава государства отметил, что на данный момент предпосылок для ужесточения мер нет, однако в случае, если такая необходимость назреет, власти готовы к этому.

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