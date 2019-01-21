Додон встретится с Путиным на следующей неделе

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Об этом глава государства сообщил в рамках специального выпуска на телеканале НТВ Молдова.

По словам Игоря Додона, через несколько дней у него запланированы ряд важных встреч в Москве. На них президент собирается обсудить с руководством РФ существующие вопросы в двусторонней повестке – например, проблему с транзитом молдавских товаров через территорию Украины.

– В конце прошлой недели мы пообщались с нашими партнёрами из Москвы и договорились на следующей неделе встретиться с Путиным. Я надеюсь, что до этого момента некоторые вопросы уже будут решены, но эта встреча нужна для того, чтобы обсудить повестку наших двухсторонних отношений, – сказал Додон.

Глава государства также выразил надежду на то, что до его поездки в Российскую Федерацию будет найдено юридическое решение возникшей ситуации.

– Для меня важно решить проблему для десятков производителей, которые ждут возможности поставлять свои товары на российский рынок. И я уверен, что решение мы найдем, – добавил президент.

Игорь Додон также отметил, что в случае, если бы он принял решение баллотироваться в парламент, данная встреча, а также встречи с другими зарубежными политиками стали бы невозможными на время избирательной кампании. В данной связи Додон выразил мнение, что это – еще аргумент в пользу того, чтобы он как президент не участвовал в выборах.