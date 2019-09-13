Додон встретится с Макроном в ноябре в Париже (ФОТО, ВИДЕО)

0

Президент Молдовы Игорь Додон провел этим утром рабочую встречу с находящейся с визитом в Республике Молдова Амели де Моншален, государственным секретарем Министерства иностранных дел Французской Республики. Стороны обсудили самые важные вопросы двусторонней повестки, отметив их стратегический характер, и констатировали активизацию диалога между Молдовой и Францией по многим направлениям, представляющим взаимный интерес.

Игорь Додон поблагодарил руководство Франции за то, что она стала одной из первых стран, которые ясно выразили свою позицию по мирной передаче власти в Республике Молдова в начале лета. Глава государства подчеркнул важность этой поддержки со стороны важнейших внешних партнеров нашей страны и констатировал исторический консенсус на внутреннем и международном уровне в отношении новых властей Республики Молдова.

– В то же время дал высокую оценку искреннему диалогу между Молдовой и Францией, в том числе на уровне глав государств. В этом контексте напомнил о двух личных встречах с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном, которые состоялись в 2018 году. Отметил в беседе с госпожой Моншален, что ключевыми темами во время этих бесед были урегулирование приднестровского конфликта и проведение взвешенной внешней политики Республики Молдова, – отметил он на своей странице в соцсети по итогам проведенной беседы.

В завершение президент подтвердил принятие ранее полученного приглашения на второй Форум мира, который состоится в ноябре в Париже.

– Мы договорились о проведении встречи с Президентом Эмманюэлем Макроном в рамках этого визита, – добавил он.