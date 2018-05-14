Додон встретился в Сочи с новым премьер-министром Армении (ФОТО, ВИДЕО)

«На полях» заседания Высшего Евразийского экономического совета глава государства провел ознакомительную встречу с Николом Пашиняном.

– Отметил динамично развивающиеся двусторонние отношения – в частности, первый в истории официальный визит президента Республики Молдова в Армению в ноябре 2017 года. Со своей стороны господин Пашинян подтвердил намерение армянской делегации поддержать придание Республике Молдова статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе, – написал на своей странице в соцсети президент по итогам проведенной беседы.

По его словам, стороны поговорили также о дружественных отношениях между нашими народами и о давнем заметном участии армян в истории и культуре Молдовы. В завершение беседы Игорь Додон подтвердил свое участие в саммите Франкофонии, который состоится в октябре и приурочен к 2800-летию города Еревана.

– Кроме того, я пригласил Никола Пашиняна посетить Молдову, – добавил он.

Напомним, что Игорь Додон совершает визит в Сочи, где примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, а также проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с президентом России Владимиром Путиным.