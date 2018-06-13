Додон встретился в Москве с Патриархом Кириллом (ФОТО)

Стороны обсудили множество вопросов, среди которых главный вопрос – борьба за сохранение и продвижение традиционных семейных ценностей.

Глава государства проинформировал Патриарха Кирилла о подготовке к Всемирному конгрессу семей, который пройдёт в Кишинёве в сентябре текущего года. Участники встречи также обсудили детали, касающиеся пастырского визита патриарха в Кишинёв и его участия в этом мероприятии.

– Пожелал Его Святейшеству крепкого здоровья и заверил его в преданности нашего народа православной вере, – отметил президент на своей странице в соцсети.

Напомним, Игорь Додон совершает визит в Москву по приглашению Владимира Путина и примет участие в открытии Чемпионата мира по футболу.