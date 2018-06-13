Додон встретился в Москве с Патриархом Кириллом (ФОТО)

Додон встретился в Москве с Патриархом Кириллом (ФОТО)

Стороны обсудили множество вопросов, среди которых главный вопрос – борьба за сохранение и продвижение традиционных семейных ценностей.

Глава государства проинформировал Патриарха Кирилла о подготовке к Всемирному конгрессу семей, который пройдёт в Кишинёве в сентябре текущего года. Участники встречи также обсудили детали, касающиеся пастырского визита патриарха в Кишинёв и его участия в этом мероприятии.

– Пожелал Его Святейшеству крепкого здоровья и заверил его в преданности нашего народа православной вере, – отметил президент на своей странице в соцсети. 

Напомним, Игорь Додон совершает визит в Москву по приглашению Владимира Путина и примет участие в открытии Чемпионата мира по футболу.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md