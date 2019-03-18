Додон встретился со старейшим депутатом парламента, которому предстоит возглавить первое заседание законодательного органа (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня глава государства провел рабочую встречу с Эдуардом Смирновым, депутатом Парламента Республики Молдова, старейшим парламентарием в стране, который, согласно Конституции, будет проводить учредительное заседание новоизбранного законодательного органа.

Участники встречи обсудили детали сценария проведения первого заседания парламента и дату его созыва.

– Отмечу, что, согласно Конституции, учредительное заседание парламента новой легислатуры созывается Президентом Республики Молдова в течение не более 30 дней со дня проведения выборов, то есть, в данном случае до 25 марта сего года. На учредительном заседании председательствует старейший по возрасту депутат, – написал Додон на своей странице в соцсети.