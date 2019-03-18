Додон встретился со старейшим депутатом парламента, которому предстоит возглавить первое заседание законодательного органа (ФОТО, ВИДЕО)

Додон встретился со старейшим депутатом парламента, которому предстоит возглавить первое заседание законодательного органа (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня глава государства провел рабочую встречу с Эдуардом Смирновым, депутатом Парламента Республики Молдова, старейшим парламентарием в стране, который, согласно Конституции, будет проводить учредительное заседание новоизбранного законодательного органа.

Участники встречи обсудили детали сценария проведения первого заседания парламента и дату его созыва.

– Отмечу, что, согласно Конституции, учредительное заседание парламента новой легислатуры созывается Президентом Республики Молдова в течение не более 30 дней со дня проведения выборов, то есть, в данном случае до 25 марта сего года. На учредительном заседании председательствует старейший по возрасту депутат, – написал Додон на своей странице в соцсети. 

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