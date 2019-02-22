Додон встретился с жителями Унген (ВИДЕО, ФОТО)

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Несмотря на то, что по дороге в Унгены в президентский кортеж врезался автомобиль, глава государства не мог не приехать на встречу с жителями этого района. Тем более что, несмотря на конец рабочего дня и завершение рабочей недели, люди пришли на встречу с президентом страны, чтобы поделиться своими проблемами, тревогами, но и высказаться о путях решения существующих проблем.

– Хорошо, что люди неравнодушны к ситуации в стране и желают перемен к лучшему. Сделаю всё возможное для того, чтобы эти изменения произошли на самом деле, – отметил глава государства на своей странице в соцсети.

По традиции, в рамках мероприятий, посвященных Году семьи, Игорь Додон поздравил две пары супругов-долгожителей и три многодетные семьи. Он пожелал всем здоровья, долгих лет жизни и много радости.