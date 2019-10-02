Додон встретился с водителем троллейбуса, попавшего в ДТП на Буюканах (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон встретился сегодня с Василе Секриеру, водителем троллейбуса, попавшего в ДТП в столичном секторе Буюканы 30 сентября.

Согласно имеющейся информации, Василе Секриеру удалось, несмотря на полученные травмы, отвести троллейбус от остановки, на которой находились люди, и тем самым избежать других жертв. В настоящее время водитель находится на больничном вследствие полученных во время ДТП травм и стресса.

– Поблагодарил Василе Секриеру за проявленный профессионализм, мужество и гражданскую ответственность. Считаю, что такие поступки заслуживают высокой государственной оценки, в связи с чем я решил вручить господину Секриеру медаль “Meritul Civic” («За гражданские заслуги») и пожелал ему скорейшего выздоровления, – отметил глава государства на своей странице в соцсети.

В то же время глава государства выразил сожаление в связи с имевшим место трагическим ДТП, в результате которого пострадали десятки человек и их семей.