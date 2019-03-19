Додон встретился с Влах: президент обеспокоен возможной дестабилизацией ситуации в Гагаузии (ФОТО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с Башканом Гагаузской автономии Ириной Влах, которая проинформировала его о ситуации в автономии.

– Вчера, всего за один день до официального старта избирательной кампании, решением Народного собрания Гагаузии были аннулированы выборы главы региона, назначенные на 19 мая текущего года. Выразил озабоченность в связи с возможной дестабилизацией обстановки в Гагаузской Автономии, – отметил президент.

Напомним, выборы главы автономии были перенесены на 30 июня. Депутаты НСГ также внесли поправки в Избирательный кодекс Гагаузии – они хотят, чтобы выборы в Гагаузии проходили по избирательным спискам ГП Registru и чтобы порог явки на выборах составлял более 50 процентов.

Комментируя намерение перенести дату выборов с 19 мая на 30 июня, Ирина Влах заявила, что гагаузский филиал ДПМ рассчитывает, тем самым, выиграть время.