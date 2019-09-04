Додон встретился с вице-председателем Европейской комиссии по энергетике (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в Брюсселе Игорь Додон встретился с вице-председателем Европейской комиссии по энергетике Марошем Шевчовичем. Стороны обсудили различные аспекты национальной и региональной энергетической безопасности.

Игорь Додон подчеркнул, что снабжение нашей страны природным газом остается одной из проблем, вызывающих тревогу руководства Республики Молдова, особенно когда речь заходит о спорах между Российской Федерацией и Украиной, притом что «Газпром» – единственный поставщик газа в нашу страну, а Украина в данный момент – единственный транзитный путь для Республики Молдова.

– В этом контексте пояснил причины нашей обеспокоенности вопросом поставок газа в Молдову после 1 января 2020 года, учитывая, что срок действия контракта по транзиту через Украину истекает, а ситуация остается неясной для всех вовлечённых сторон. Напомнил, что по территории Украины проходит транзит газа не только в Республику Молдова, но и в балканские страны, что означает риски для всего региона. Кроме того, проинформировал европейских партнёров о переговорах, которые я на днях провел с руководством ПАО «Газпром» по вопросу поставок российского природного газа в Молдову, а также по возможным сценариям развития событий в случае прекращения транзита через Украину, – отметил глава государства на своей странице в соцсети.